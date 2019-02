Arce abre inscrição para quadro de estagiários

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) está com vagas de estágio abertas para estudantes universitários de diversas áreas. As inscrições vão até dia 21 de fevereiro, na gerência administrativa da empresa ou por e-mail.

Para concorrer é preciso estar regularmente matriculado e ter, pelo menos, 50% do créditos concluídos.

São 7 vagas distribuídas entre:

1 – Economia;

1 – Engenharia Civil/Tecnólogo em Estradas/ Tecnólogo em Vias;

1 – Engenharia Ambiental/Tecnologia em Saneamento;

2 – Engenharia Elétrica/Engenharia de Energias Renováveis/Engenharia Mecânica/Graduação Executiva em Energias Renováveis;

2 – Informática/ Ciências da Computação/ Desenvolvimento de Sistemas, que serão ocupadas imediatamente.

Cada área terá, também, uma vaga para quadro de reserva.