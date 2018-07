Área da Expocrato: queda de telhado frustra agenda de Camilo no Cariri

A queda do telhado de uma das áreas de ampliação do Parque Pedro Felício Cavalcante, onde é realizada, na cidade do Crato, a Expocrato – uma das maiores feiras agropecuários da Região Nordeste, frustra a agenda do Governador Camilo Santana na Região Metropolitana do Cariri. O telhado, com a madeira, ruiu e deixou dois operários com ferimentos – José Teles da Silva, de 50 anos, e Damião de Lima Vitoriano, 42, sem muita gravidade.

A agenda do Palácio da Abolição tinha a visita de Camilo prevista para a próxima sexta-feira para inauguração de áreas da Expocrato, como antecipou o correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras do Interior) na Região do Cariri, Solon Vieira:

SOLON VIEIRA – CAMILO VISITA OBRAS DA EXPOCRATO

Com o desabamento do telhado e da madeira de um dos galpões destinados à exposição de animas, ocorrido na tarde dessa terça-feira, Camilo não tem como manter a programação de inauguração, mas, por orientação de assessores, deverá visitar o local para diagnosticar os estragos da obra com qualidade duvidosa.

O radialista Almir Fernandes, colaborador do Jornal Alerta Geral também na região do Cariri, traz informações mais atualizadas sobre a queda do telhado no Parque Pedro Felício Cavalcante, que deixou duas pessoas feridas e que deve mudar a agenda de Camilo Santana:

ALMIR FERNANDES – TELHADO DESABA NA ÁREA DA EXPOCRATO

Camilo precisa cobrar responsabilidade, sugere Beto Almeida

O jornalista Beto Almeida, ao participar, nesta quarta-feira, 4, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, sugeriu ao governador Camilo Santana manter a visita às obras de ampliação do Parque de Exposição Pedro Felício e cobrar da construtora a responsabilidade pela qualidade dos serviços que estão sendo realizados.

Há necessidade, na opinião de Beto Almeida, que o Governo do Estado solicite uma perícia completa em todas as obras, especialmente, galpões reformadas ou construídos pela mesma construtora. O Governo do Estado investe R$ 35.0000.000,00 nas obras do Parque Pedro Felício Cavalcante. A Expocrato é o principal evento realizado no Parque e atrai, anualmente, milhares de pessoas ao Ceará de todas as regiões do País.