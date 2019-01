DER retira, a partir desta sexta-feira, areia da CE 010, na Sabiaguaba

Posted on

O Departamento Estadual de Rodovias (DER) dará início, nesta sexta-feira, 31, aos trabalhos de remoção da areia que invadiu a via da Rodovia CE-010, no sentido Eusébio-Fortaleza, na Praia da Sabiaguaba.

Os serviços serão executados após a realização dos estudos necessários e a obtenção da autorização dos órgãos ambientais (SEUMA, SEMACE, Conselho Gestor da Sabiaguaba) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

A areia retirada será depositada em local definido pelos órgãos envolvidos, que fica em uma área degradada por processo de mineração, à margem da CE-010. O trecho está em recuperação, prevista no Plano de Manejo da Sabiaguaba, não existindo riscos de deslizamentos de areia. A ação deve ser realizada ao longo do mês de fevereiro.

O DER tomará todas as providências no sentido de garantir segurança aos usuários da rodovia durante a realização dos serviços, implantando as sinalizações necessárias.



A grande quantidade de areia coloca em risco a vida de motoristas, diminuiu a velocidade dos carros e pode gerar acidentes. A areia desceu da duna e, também, é arrastada pelo vento.

Veja as fotos na integra:

Reprodução