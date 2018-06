Arraial da Boa Vontade movimenta comunidade de Fortaleza

Nesta sexta-feira (29), a partir das 17h, acontece no Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), em Fortaleza, o tradicional “Arraial da Boa Vontade”.

A iniciativa visa valorizar a cultura popular local, proporcionando interação e confraternização da instituição com seus atendidos, colaboradores, voluntários e familiares. A programação contará com apresentações culturais, comidas típicas e danças juninas com crianças, adolescentes, jovens e idosos atendidos pela LBV.

É o que explica Dora Lavareda, gestora do Centro Comunitário. “Teremos dança junina com o grupo Vida Plena, apresentação cultural com o grupo de dança, comidas típicas e brincadeiras diversas” explica. Para ela “A contribuição vem através da promoção da socialização e integração, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, uma vez que há a participação das famílias e acesso e valorização da cultura popular” finaliza a gestora.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, fica localizado na Rua Alziro Zarur, 275 – Bairro Vila Manoel Sátiro. Outras informações podem ser obtidas no telefone: (85) 3484-3533.

