Artesãs expõem na praça da Matriz de Caucaia

Durante os festejos de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Caucaia, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) está disponibilizando um espaço exclusivo para 20 artesãs locais comercializem produtos a preços acessíveis.

Conforme a titular da Setem, Laís Sales, as artesãs fazem parte do grupo de profissionais cadastrados no programa da Feira da Economia Popular. “Esse mesmo grupo expõe produtos toda quinta e sexta na Praça Fausto Sales (no Centro). Esta iniciativa apoia e incentiva o artesanato do nosso município”, ressalta.

São oferecidos crochê, tecidos de decoração, almofadas e outros produtos. O material utilizado nas peças são tecidos, retalhos, cera, palha e recicláveis. A Setem também promove reuniões para troca de conhecimento e experiências com intuito de fortalecer o setor.

O espaço das artesãs nos festejos da padroeira segue até o próximo dia 15/8, sempre com início às 18 horas e termino às 22 horas.

SERVIÇO

ARTESANATO NA FESTA DA PADROEIRA

QUANDO: diariamente até 15/8, das 18 horas às 22 horas.

ONDE: Praça da Matriz, localizada à avenida Edson da Mota Correa, s/n, no Centro.

Com informação da A.I