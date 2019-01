As Políticas de Saúde: médico e professor Henrique César estreia no Alerta Geral e fala sobre desafios de ‘Cabeto’

O professor universitário e médico ortopedista Henrique César estreou, nesta terça-feira, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras do Interior), com a coluna ‘’As Políticas de Saúde & A Saúde na Política’’ e destacou, em seu primeiro comentário, que o ano de 2019 começa com mais de 3.300 pessoas na fila à espera de uma consulta ou cirurgia ortopédica.

Segundo Henrique, em setembro de 2018, eram 13.000 pessoas da Grande Fortaleza e do Interior do Ceará em busca de uma consulta na área da ortopedia. O número caiu, de acordo com o professor universitário, porque algumas pessoas decidiram recorrer a clínicas e médicos particulares, outras faleceram e muitas não foram localizadas.

Henrique condenou a metodologia usada pela gestão anterior da Saúde do Estado que, com gastos elevados na rede particular por meio de mutirões, não conseguiu atender à demanda na área ortopédica e não priorizou unidades de saúde com condições para zerar essas filas, como os Hospitais Geral de Fortaleza e Universitário.

Em seu comentário, Henrique César fala sobre as expectativas positivas que a população pode alimentar com a chegada do médico Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Cabeto. Henrique demonstra otimismo com Cabeto como Secretário por vê-lo como grande conhecedor da saúde e, diferente da gestão anterior, terá olhos mais voltados para as pessoas e menos para os números.