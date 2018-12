Assaltantes fazem buraco em parede e arrombam agência bancária em Icó

Posted on

Foi invadido na madrugada desse domingo (23), um posto bancário na cidade de Icó. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 2:50 da manhã.

Ainda de acordo com a polícia, depois de cortar a corrente e o cadeado que faziam a proteção do portão principal dois homens teriam entrado na Loja Maçônica Cavaleiros da Liberdade, Nº 21, no Bairro Centro.

Desse modo, fizeram o buraco na parede de um dos corredores que possibilita o acesso a agência bancária.

Durante a saída, o alarme do banco foi acionado e os assaltantes atiraram contra uma equipe da Polícia Militar. Houve troca de tiros. Durante a fuga, a dupla acabou deixando para trás um cofre, chapéus, uma capa de violão e gravatas.





O correspondente do, Jornal Alerta Geral, Richard Lopes, tem mais informações sobre o ocorrido. Veja em primeira mão: