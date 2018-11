Assassinatos de garotas de 10 a 19 anos crescem 412% em Fortaleza, aponta pesquisa

No Ceará, o crescimento do dado também foi expressivo: 220,8%. De janeiro a julho deste ano, 77 meninas foram mortas no Estado; em igual período do ano passado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registrou 24 mortes. Em Caucaia, outro município estudado além da Capital, o aumento foi de 250%, saindo de 2 assassinatos em 2017 para 7 crimes em 2018.

O Comitê aponta que as mulheres em geral- jovens ou adultas – vêm sendo mais mortas, no Estado: “O incremento dessa violência contra mulheres está alterando a curva das mortes violentas no Estado. Historicamente, o percentual de vítimas de homicídios do sexo feminino, em todos os estados do País, não ultrapassa os 10% do total dos mortos. No último Atlas da Violência, com os dados de 2017 sistematizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ceará é o terceiro estado em taxa de homicídios de mulheres (de todas as faixas etárias), que representam 7,6% do total de mortos no Estado”.