Assembleia homenageia 70 anos da Comissão Cearense de Folclore

A Assembleia Legislativa promove sessão solene na próxima segunda-feira (11), às 15h, para homenagear os 70 anos da Comissão Cearense de Folclore (CCF). Fundada em maio de 1948, na Casa de Juvenal Galeno, a CCF é responsável por realizar pesquisas sobre estudos folclóricos e etnográficos no Ceará. O evento foi requerido pelo deputado José Sarto (PDT).

Ao longo da história da CCF, a organização realizou estudos sobre religiosidade popular, festas populares, atividade de pesca no litoral cearense, além de estudos dos mitos e lendas da região. Os documentos possuem registro no Instituto Histórico e Antropológico do Ceará (Revista Instituto do Ceará).

Com o objetivo de promover o encontro multidisciplinar e a troca de ideias entre pesquisadores, artistas e cidadãos, a comissão também é responsável pela realização de eventos como o Congresso Cearense de Folclore, nos anos de 2005 e 2009; o 13º Congresso Brasileiro de Folclore, em 2007; Encontro de Mestres do Mundo, em 2016, além do VII Seminário Nacional do Folclore, em 2017.

Estão à frente da organização, na mesa diretora, a presidente, Poliana Santos; a vice-presidente, Lourdes Macena; a secretária-geral, Sandra Veloso; a secretária adjunta, Teresinha Vidal, e o tesoureiro, Waldem Luiz.

Além da comissão e seus integrantes, serão homenageados durante a solenidade o diretor da Casa de Juvenal Galeno, Antônio Santiago Galeno Júnior; a antropóloga e ex-secretária de Cultura do Ceará Cláudia Sousa Leitão e, ainda, organizações parceiras, como o Instituto do Ceará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).