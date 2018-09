Assembleia Legislativa celebra Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual

A Assembleia Legislativa realiza, nesta quinta-feira (20), às 15h, no Plenário 13 de Maio, sessão solene em alusão ao Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual. O evento foi requerido pelo deputado Manoel Duca (PDT).

Conforme o parlamentar, a solenidade tem como objetivo homenagear os auditores fiscais e destacar a importância do trabalho desses servidores para a garantia do equilíbrio das contas públicas. O Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual, comemorado anualmente em 21 de setembro, foi instituído no Ceará pela Lei nº 15.201, em 19 de julho de 2012. Durante a solenidade, 14 auditores fiscais estaduais serão homenageados.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará