Assembleia Legislativa chega tarde com seminário sobre segurança pública

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), anunciou a realização de um seminário com representantes dos Legislativos dos Estados do Nordeste para discutir medidas de combate à violência. A iniciativa pode ser considerada boa, mas, na opinião do jornalista Beto Almeida, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 23 emissoras no Interior), significa desperdício de dinheiro e pouca contribuição diante das medidas urgentes que precisam ser adotadas na área da segurança pública.

O jornalista Luzenor de Oliveira lembrou que, com a angústia que sofrem moradores de cidades do Interior e da Grande Fortaleza com a onda de violência, há necessidade de ações urgentes e não de discussões que não darão a resposta que a população precisa na área de segurança pública. O seminário sobre a segurança pública, com os presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste, anunciado pelo deputado Zezinho Albuquerque, é considerado tarde demais. A acompanhe a opinião dos jornalistas do Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral, sobre a agenda da Assembleia Legislativa na área da segurança pública.

Se interessou pelas notícias debatidas e quer ouvir o Bate Papo Político na íntegra? Então é só clicar no player abaixo!

BATE PAPO 08.02.2018