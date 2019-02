Assembleia Legislativa começa novo ciclo com 38 deputados aliados ao Governo Camilo

Posted on

O Ceará tem um novo mapa político e partidário na Assembleia Legislativa com a posse, nesta sexta-feira, 1º, dos 46 deputados estaduais eleitos em 2018. O governador Camilo Santana terá o apoio de, pelo menos, 38 deputados estaduais. Como nome de consenso, o deputado estadual Sarto Nogueira (PDT) presidirá a Mesa Diretora do Legislativo Estadual no biênio 2019/2020.

Entre os 46 parlamentares, 14 chegam, pela primeira vez, ao Legislativo Estadual, e, nessa lista, estão André Fernandes, do PSL, o mais votado com 109.742 votos, Queiroz Filho, Fernando Santana, Salmito Filho, Romeu Aldigueri, Guilherme Landim, Érika Amorim, Marcos Sobreira, Vitor Valim, Nezinho Farias, Nelinho de Freitas, Apóstolo Luiz Henrique, Acrísio Sena e Soldado Noélio.

Outros três eleitos – Delegado Cavalcante, Patrícia Aguiar e Nizo Costa, já exerceram mandatos como titulares ou suplentes e farão parte da nova legislatura que começa em 2019 e se estende até 31 de janeiro de 2023.

Dos 46 deputados estaduais, 30 foram reeleitos. Alguns dos novos deputados estaduais conquistaram o mandato, mas chegam à Assembleia Legislativa com o projeto de concorrer, em 2020, a prefeituras de cidades do Interior do Estado e da Grande Fortaleza.

Há outro registro: entre os 46 deputados estaduais, apenas seis mulheres (Fernanda Pessoa, Patrícia Aguiar, Erika Amorim, Dra. Silvana, Aderlânia Noronha e Augusta Brito). Do bloco das parlamentares, apenas uma – Fernanda Pessoa, integra a oposição ao Governo do Estado.

O atual presidente da Mesa Diretora, Zezinho Albuquerque (PDT), é o único entre os deputados estaduais a assumir uma secretaria de Governo. Albuquerque comandará a Secretaria de Cidades do Estado. Com a saída do pedetista, o suplente Lucílvio Girão (PP), que não foi reeleito em 2028, assu me o mandato.

Lista dos 46 deputados estaduais:

André Fernandes – PSL

Queiroz Filho – PDT

Sérgio Aguiar – PDT

Fernando Santana – PT

Salmito – PDT

Romeu Aldigueri – PDT

Érika Amorim – PSD

Moises Braz – PT

Evandro Leitão – PDT

Guilherme Landim – PDT

Dr. Bruno Gonçalves – Patri

Danniel Oliveira – MDB

Zezinho Albuquerque – PDT

Renato Roseno – Psol

Dr. Sarto – PDT

Elmano Freitas – PT

Augusta Brito – PCdoB

Marcos Sobreira – PDT

Aderlania Noronha – SD

Leonardo Araújo – MDB

Vitor Valim – PROS

Agenor Neto – MDB

Dra. Silvana – PR

Patrícia Aguiar – PSD

Fernanda Pessoa – PSDB

João Jaime – DEM

Heitor Ferrer – SD

Osmar Baquit – PDT

Tin Gomes – PDT

Jeová Mota – PDT

Nezinho Farias – PDT

Antonio Granja – PDT

Fernando Hugo – PP

Audic Mota – PSB

Bruno Pedrosa – PP

Leonardo Pinheiro – PP

David Durand – PRB

Nelinho – PSDB

Dr. Carlos Felipe – PCdoB

Walter Cavalcante – MDB

Apóstolo Luiz Henrique – Patri

Acrisio Sena – PT

Delegado Cavalcante – PSL

Julinho – PPS

Nizo – Patri

Soldado Noélio – Pros

