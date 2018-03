Assembleia Legislativa do Ceará decreta luto oficial de três dias por falecimento de Miguel Dias

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) decretou luto oficial de três dias em decorrência do falecimento do presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias de Souza. O empresário de 66 anos faleceu na noite de dessa segunda-feira, após passar mal. Ele foi levado ao Hospital Monte Klinikum, mas não resitiu. O deputado Roberto Mesquista (PSD) começou as homenagens a Miguel e pediu um minuto de silêncio na sessão plenária.

Na sessão desta manhã na AL-CE, o presidente da Casa, Zezinho Albuquerque (PDT) se pronunciou sobre o falecimento de Miguel Dias. “Não só na comunicação, o Miguel Dias era um grande empresário. O Ceará hoje perde um grande cearense. Tinha uma amizade grande com Miguel e com seus familiares. Eu queria dizer ao povo cearense que o meu querido amigo vai fazer falta para o desenvolvimento do estado do Ceará”, lamentou o pedetista.

O deputado Heitor Férrer (PSB) também se manifestou em plenário e destacou o caráter democrático do trabalho de Miguel. “Era o presidente de uma grande rede de comunicação, dando à sociedade um palanque para manifestações democráticas e abrindo espaço para todo cearense se manifestar”, pontuou. Ely Aguiar (PSDC), que já trabalhou com jornalismo policial no Grupo Cidade de Comunicação, aproveitou a oportunidade para demonstrar agradecimento ao empresário, e o colocou no rol de outros nomes de peso da comunicação que já faleceram. “Ele me confiou o Departamento de Jornalismo na área policial, e eu tinha um contato direto com ele. Lamento essa morte, mas sei que se juntará a outros grandes nomes da comunicação que partiram, como Edson Queiroz, Demócrito Dummar e Edilmar Norões, que deixaram uma lacuna grande na imprensa cearense”, declarou.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do empresário, que também já atuou na vida política. Atualmente estava filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e era o segundo suplente do presidente do Senado Federal Eunício Oliveira (MDB).

Com informações Jornal O Povo