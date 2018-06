Assembleia Legislativa realiza Seminários Regionais de Direito Eleitoral

Debater as novas regras eleitorais e as eleições de 2018 é o objetivo dos 4º, 5º e 6º Seminários Regionais de Direito Eleitoral, que acontecem nos dias 21 e 29 de junho e 5 de julho, nas cidades de Sobral, Crato e Fortaleza, respectivamente.

Os encontros são realizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em parceria com o Instituto Cearense de Direito Eleitoral (Icede) e conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará (ESA-CE) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace-CE), com as subsecções do Cariri Oriental, Crato, Juazeiro do Norte, Serra da Ibiapaba e Sobral.

“Os seminários visam debater temas que são essenciais à legitimação e à eficácia das normas eleitorais. É muito importante que todos que tenham interesse no assunto participem”, diz o deputado Zezinho Albuquerque (PDT), presidente da Assembleia Legislativa.

Para André Costa, presidente do Icede, o intuito é democratizar o debate sobre as regras eleitorais, inclusive levando as discussões para as regiões norte e sul do Estado, além da Capital.

A programação do evento conta com a participação de ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), juízes e servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), além de membros do Ministério Público Federal e advogados.

4º SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITO ELEITORAL

Centro de Convenções de Sobral – 21 de junho de 2018 – 08h às 17h

PROGRAMAÇÃO:

08h – Credenciamento

08h30 – Solenidade de Abertura

09h00 – Painel 1: INELEGIBILIDADES, CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E REGISTRO DE CANDIDATURA.

Moderador: DAVID DUARTE.

Palestrantes: JÉSSICA TELES, KAMILE CASTRO e SARAH FEITOSA.

10h30 – Painel 2: PROPAGANDA ELEITORAL E DIREITO DE RESPOSTA NA ERA DAS REDES SOCIAIS.

Moderadores: MAXWANIO VASCONCELOS e THIAGO ROCHA.

Palestrantes: DANIELA ROCHA e LUCIANO FURTADO

13h30– Painel 3: FINANCIAMENTO ELEITORAL, ARRECADAÇÃO, GASTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Moderadores: JOSÉ INÁCIO LINHARES e ALOÍSIO ALBERTO DE SÁ FERNANDES.

Palestrantes: EMMANUEL GIRÃO, ISABEL MOTA e RODRIGO CAVALCANTE.

15h – Painel 4: ILÍCITOS ELEITORAIS CÍVEIS E CRIMINAIS.

Moderador: RAFAEL PONTE.

Palestrantes: ANDRÉ COSTA, GUILHERME BARCELOS e RODRIGO MARTINIANO.

16h30 – Solenidade de Encerramento.

Com informações Assessoria de Comunicação Assembleia Legislativa do Ceará