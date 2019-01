Assembleia realiza sessão extraordinária neste sábado para votar matérias sobre segurança ﻿pública

Diante da recrudescência da violência no Estado que chega ao décimo dia, O Governador Camilo Santana decidiu convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa para se reunir na tarde deste sábado para aprovar algumas matérias e agilizar o combate ao crime organizado no Estado. A convocação foi definida em articulação com o Legislativo e com o Judiciário, que também está auxiliando o estado em diversos aspectos, segundo o Governador, como na liberação de líderes de facções para serem transferidos para presídios de segurança máxima.

Em vídeo nas redes sociais. o Governador Camilo Santana deu esclarecimentos sobre a convocação extraordinária da Assembleia: “Venho anunciar novas medidas de segurança. Algumas dessas medidas necessitam, por lei, da aprovação do Legislativo. Por isso, solicitei ao presidente da Assembleia Legislativa a convocação de sessão extraordinária para os deputados analisarem de imediato minhas solicitações”, disse.

As medidas anunciadas pelo governador são: convocação de policiais militares que estão na reserva para reforçar a tropa em operação; aumento da quantidade de horas extras que podem ser pagas aos policiais civis, militares e bombeiros para ter aumento da força de trabalho; Lei da Recompensa que visa o pagamento em dinheiro por informações dadas pela população à Polícia e que resultem na prevenção de atos criminosos e prisão de bandidos envolvidos nas ações, além de outras leis que visam combater o crime organizado.

Segundo Camilo, outra medida importante tomada por ele foi a autorização para a convocação de mais 200 agentes penitenciários para atuar no sistema de forma imediata, além dos 200 convocados na semana passada e finalizou; “essas medidas, além das outras têm o objetivo de fortalecer o nosso estado. Não aceitamos que criminosos presos continuem dando ordem de comando de dentro da prisões como ocorre há décadas no Brasil. Os poderes estão todos unidos assim como estamos unidos com o governo federal para enfrentar o crime que tenta se impor contra nosso estado. Não há recuo o estado é mais forte”, finalizou.

Veja abaixo o vídeo que o governador publicou nas redes sociais:

