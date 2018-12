Assembleia realizará esforço concentrado para votação de matérias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), solicitou a deputados presidentes de comissões, na aberturados trabalhos da sessão plenária desta terça-feira (11/12), um esforço concentrado para votação de matérias em tramitação na Casa.

Se necessário, realizaremos reuniões extraordinárias nas tardes de terça, quarta e quinta-feira desta semana, assinalou Zezinho.

De acordo com o parlamentar, o esforço concentrado tem como objetivo votar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) até a próxima sexta-feira (14/12). Chegaram várias mensagens do Governo e temos matérias dos senhores deputados. Se fizermos um esforço, iniciando hoje à tarde, com reunião de comissões, quarta e quinta-feira, com votação pela manhã, poderemos votar a LOA até sexta-feira”,reforçou.

O presidente ainda pediu aos deputados que a próxima semana seja dedicada à prestação de contas e ao balanço dos serviços realizados pelas comissões da Casa. “Será para os presidentes de comissões realizarem aprestação de contas das comissões, do trabalho que foi feito. Que seja uma semana de agradecimento e esclarecimento ao povo do Ceará”, sugeriu.

Com informações da Agência AL