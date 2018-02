Assembleia volta as atividades e Zezinho prega união para conter a violência no Estado

Compartilhar no Facebook

Assembleia Legislativa do Ceará realizou, nesta sexta-feira (2), sessão solene de abertura dos trabalhos do ano de 2018. Na volta às atividades, o deputado Zezinho Albuquerque, presidente do Legislativo Estadual, comentou ser este o último ano da atual legislatura. “Estamos conscientes da responsabilidade que recai sobre todos nós”, afirmou

Segundo ele, o estado passa por um momento muito delicado, o que exige das pessoas públicas, eleitas pelo povo, compromisso e muita dedicação para que a população tenha uma resposta satisfatória do trabalho. Ele pregou união de todos os poderes para que o estado seja colocado como prioridade central e os cidadãos de bem possam voltar a viver sem medo e em plena liberdade.

“Não me omitirei de participar de qualquer debate que tenha como foco o bem estar do cearense, a quem devo o meu mandato e a quem dedicarei cada vez mais esforço para bem representá-los. Paz para este novo ano de atividades que agora iniciamos, é o que desejo!”, finalizou.