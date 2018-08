Assessor de Jair Bolsonaro atua em página de ódio em rede social

Nomeado como secretário parlamentar no gabinete do deputado Jair Bolsonaro(PSL) com salário de R$ 2,1 mil, o assessor Tércio Arnaud Tomaz é figura central da página “Bolsonaro Opressor 2.0”. Com mais de um milhão de seguidores no Facebook, costuma promover o candidato por meio de memes agressivos contra adversários do político, entre eles Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT).

Tércio acompanha o presidenciável em agendas pelo país e grava vídeos com celular que transforma em conteúdo político. Criada em junho de 2015, a página “Bolsonaro Opressor 2.0” publica postagens mais contundentes — muitas delas incluem xingamentos contra opositores, artistas e jornalistas. Duas fontes confirmam a ligação do assessor com a página no Facebook. No título de sua conta pessoal na rede social Flickr, Tércio assina seu nome seguido da expressão: “Bolsonaro Opressor 2.0”.

Tércio foi nomeado secretário parlamentar, em cargo comissionado (SP-09), em 24 de abril de 2017. A pedido de Bolsonaro, que gostou do conteúdo publicado, foi trazido de Campina Grande, na Paraíba, para trabalhar em Brasília.

Em 2 de abril de 2016, um perfil sob o nome Ubuntus Linys Sys enviou uma mensagem para o Grupo Voluntários Bolsonaro Brasil. “O canal porta dos fundos acabou de postar um video zombando da Polícia Federal, vamos bater um recorde de dislike no video!”, dizia o texto, acrescentando, no fim: “Por: Tercio Arnaud Tomaz > BOLSONARO OPRESSOR 2.0”.

Outro fato mostra a proximidade entre Tércio e a página. Em outubro de 2016, a mulher de Tércio, Bianca Almeida Diniz, compartilha uma página homônima na rede social, a “Bolsonaro Opressor 2.0²”. Na ocasião, ela escreveu: “A melhor página, criatividade nota 10, informação com muito humor e opressão!!!”. Na época, Tércio ainda não era funcionário do gabinete.

No Facebook, não é possível identificar o perfil responsável pela página. O eventual uso de perfil falso pode resultar em exclusão da rede social.

As postagens se estendem ao Instagram, que contabiliza 196 mil seguidores. Em uma delas, o assessor faz críticas pesadas à vereadora Marielle Franco um dia depois do seu assassinato, em 14 de março. No dia 15, a página publicou uma foto de Marielle ao lado de imagens de policiais mortos no estado. A legenda: “Tô mais preocupado com a morte dos milhares de policiais todo ano”.

Cinco dias depois da morte de Marielle, o perfil no Instagram criticou a manchete do “Jornal do Brasil”, que noticiava a intenção da irmã da vereadora de se lançar na política: “Do jeito que tá indo, vão empalhar o cadáver e levar em comício”. O post recebeu 3.774 curtidas.

Em mais uma postagem, mostra fotos de Bolsonaro com seus filhos, Carlos numa piscina e Eduardo segurando uma metralhadora, com a seguinte mensagem: “Lula se f… e a família Bolsonaro tá como?”

Bolsonaro não responde

Em junho, a página publicou uma foto de Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência, sendo agredido por populares ao lado de uma imagem de Bolsonaro sendo ovacionado. “Enquanto um recebe bosta na cara, outro recebe carinho, confiança e credibilidade da nação brasileira”.

A reportagem encaminhou, por e-mail, questionamentos sobre a autoria da página “Bolsonaro Opressor 2.0” para a pré-campanha de Bolsonaro. Também procurou Tércio, por telefone, no gabinete em Brasília, e tentou contato com o presidenciável por telefone. Porém, até o fechamento desta reportagem não houve

retorno.

Com informações O Globo