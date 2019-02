Assessores e parlamentares têm dificuldade em chegar à Assembleia para cerimônia de posse

As chuvas que banham a Grande Fortaleza marcam a sexta-feira de posse dos deputados estaduais. O ritmo lento, com engarrafamento nas ruas e avenidas de acesso à sede da Assembleia Legislativa, no Bairro Dionísio Torres, dificulta o acesso de assessores dos parlamentares e eleitores que tentam chegar às galerias e dependências internas do Legislativo para acompanhar a solenidade de posse dos deputados.

Trânsito lento nas proximidades da Assembleia Legislativa/Foto: Redação

A solenidade começou às 10 horas e será rápida. Logo após a posse, os deputados estaduais elegem a Mesa Diretora a ser comandada pelo deputado estadual José Sarto Nogueira (PDT). Muitos deputados saem da Assembleia e pegam o avião para prestigiar a posse de deputados federais e senadores do Ceará, que acontece na tarde desta sexta-feira.

Acompanhe a movimentação registrada dos estúdios do Jornal Alerta Geral e redação do Ceará Agora.