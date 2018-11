Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará realiza 758 audiências de conciliação com 84,30% de êxito

A Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou 758 audiências e obteve 639 acordos, o que representa êxito de 84,30%. Ao todo, 639 credores do Estado receberam R$ 162,6 milhões. Os dados são relativos ao biênio 2017/2018, e foram divulgados, nesta terça-feira (13/11), pelo juiz Rômulo Veras Holanda, responsável pela gestão de precatórios do Tribunal.

As audiências tiveram início em agosto de 2017 e seguiram até 9 de novembro deste ano, último dia da Semana Nacional de Conciliação. O Estado do Ceará aplicou um deságio médio (desconto obtido com relação ao valor inicial) de 33,46%, correspondendo a mais de R$ 81 milhões.

“O empenho dos servidores da Assessoria de Precatórios, e a disponibilidade dos procuradores do Estado, do ISSEC e de Justiça que participaram das audiências foram fundamentais para termos conseguido, no período um pouco superior a um ano, realizar um número grande de audiências. O pagamento por acordo foi fundamental para termos uma expressiva redução da dívida de precatórios do Estado”, destacou o juiz Rômulo Veras.

