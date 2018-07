Assinada ordem de serviço para a dragagem do Porto do Mucuripe

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (6) a assinatura da a ordem de serviço para a dragagem do Porto de Fortaleza (Mucuripe), em solenidade, no Terminal de Passageiros do equipamento.

A previsão é que a obra comece, ainda neste mês de julho, com duração de quatro meses. Objetivo é que a área de acesso ao cais do novo terminal de passageiros seja ampliada, possibilitando a atracação de navios para a movimentação de passageiros e carga geral.

A solenidade contou com a presença dos Transportes, Portos e Aviação, Valter Casimiro; o presidente do Senado, Eunício Oliveira; o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, César Augusto Pinheiro; o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho; a deputada federal Goretti Pereira e o presidente da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Ceará, Mário Lima.