Assistência Militar do TJCE envia 455 armas de fogo para destruição

A Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) entregou, nesta quarta-feira (28), 455 armas de fogo ao Exército Brasileiro para serem destruídas.

Entre as armas enviadas estão revólveres, pistolas e garrunchas. O armamento estava vinculado a processos criminais e foi liberado para a destruição pelos juízes de várias comarcas do Estado do Ceará, responsáveis pelas respectivas ações.

Só em 2018, foram enviadas pela Assistência Militar, que tem à frente o tenente-coronel Cláuber de Paula, 3.136 armas de fogo. Além disso, em abril deste ano, 3.500 armas brancas já haviam sido incineradas.

Com informações TJCE