Associação dos Servidores do IJF promove campanha pela Paz

A Associação dos Servidores do Instituto Dr. José Frota promove a campanha Por uma Cultura de Paz. O evento acontece nesta terça-feira (27), a partir das 8 horas, no auditório do hospital, onde haverá um ato ecumênico, apresentação da Camerata da Unifor e um abraço no prédio do IJF.

A ordem, segundo os servidores, é dar uma resposta à onda de violência que predomina em Fortaleza e dar à sociedade cearense a demonstração de que o pessoal da maior emergência do Estado continuará sempre disposta a lutar por uma sociedade justa e sem desigualdades.