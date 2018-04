Associações de Rádio e TV repudiam atos de vandalismo contra Sistema Verdes Mares

Após os atos de vandalismo ocorridos na noite do último sábado, 7, no Sistema Verdes Mares de Comunicação, afiliada da Rede Globo no Ceará, associações de emissoras de Rádio e Televisão repudiaram os ataques, que deixaram vidraças quebras e muros pichados.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) disse repudiar com veemência os ataques e cobrou as autoridades que investiguem os fatos e punam os responsáveis.

Já a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT) e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Ceará (SINDATEL) disseram que atos de vandalismo, como o ocorrido na noite do último sábado, não caracterizam uma forma legítima de protesto e que os ataques constrangem a liberdade de imprensa.

Confira abaixo as notas de repudio na íntegra

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

“A repudia e condena, com veemência, os ataques à sede do Sistema Verdes Mares de Comunicação, na noite deste sábado, 7, em Fortaleza (CE).

Após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiadores de Lula tentaram entrar na TV Verdes Mares, forçando um dos portões do estacionamento e quebrando as portas de vidro de acesso à emissora. Os atos de vandalismo atingiram também a Rádio Verdes Mares, com a pichação de muros e paredes com tinta vermelha.

A ABERT considera inaceitável qualquer tipo de ataque ou violência contra profissionais e veículos de comunicação e pede às autoridades locais uma apuração rigorosa dos fatos e a punição dos responsáveis.

A ABERT é uma organização fundada em 1962, que representa 3,6 mil emissoras privadas de rádio e televisão no país, e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas”.

Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT) e Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado do Ceará (SINDATEL)

Agressões e atos de vandalismo não caracterizam expressão legítima de protesto, razão pela qual os veículos de radiodifusão cearense repudiam os atos praticados por supostos defensores do ex-presidente Lula contra os profissionais e instalações do Sistema Verdes Mares de Comunicação, com propósitos evidentes de constranger a liberdade de imprensa.

Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão -ACERT

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado do Ceará – SINDATEL