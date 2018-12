Atacante João Paulo é o novo reforço do Vozão para 2019

O Ceará acaba de anunciar a contratação do atacante João Paulo, atleta que estava atuando no Criciúma, mas pertencia ao São Paulo. Sobre a expectativa de vestir a camisa do Vozão, o atleta não escondeu o entusiasmo.

“Esse é um clube de grande porte e respeito, no Brasil. Eu me sinto muito feliz em poder vestir essa camisa de peso. Me identifico bastante com o perfil do Ceará e espero que tenhamos uma ótima temporada em 2019. Eu acredito que não tem como não pensar em título. É o que eu mais desejo e tenho certeza que vai dar tudo certo“, afirmou o atacante.

Até o momento, o Vozão acertou a contratação de nove atletas: William Oliveira, Matheus Matias, Chico, Willie, Charles, Cristovam, Victor Feijão, Fernando Sobral e João Paulo) e a renovação de oito jogadores (Quixadá, Tiago Alves, Ricardinho, Fernando Henrique, Diogo Silva, João Lucas, Brock e Samuel Xavier.

João Paulo Queiroz de Moraes

Apelido: João Paulo

Posição: Atacante

Data de Nascimento: 28/11/1996

Naturalidade: Tietê/SP

Clubes: São Paulo/SP, Bahia/BA, Criciúma/SC, Ceará/CE