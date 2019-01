Doze cidades da região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, estão sem sinal de telefonia após explosão de uma antena em Limoeiro do Norte. Até o começo desse domingo, 6, a onda de terror já soma mais de 100 ataques, em 33 municípios do Estado.

