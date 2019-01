Ataques continuam: três ônibus são incendiados em Fortaleza e Pacatuba; um suspeito é preso

Os criminosos não dão trégua! Mesmo com a cidade repleta de policiais e de homens da Guarda Nacional, os bandidos estão conseguindo driblar o esquema montado pelo Governo Estadual. Nesta sexta-feira eles queimaram três ônibus na Grande Fortaleza. Os veículos foram incendiados na cidade de Pacatuba, e outros dois em Fortaleza, nos bairros São Bento e Jardim Jatobá. Os coletivos ficaram completamente destruídos pelas chamas. A polícia conseguiu prender um suspeito do ataque em Pacatuba.

Naquela cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, os suspeitos assaltaram os passageiros e em seguida atearam fogo no ônibus da empresa Via Metro que faz a linha Jereissati III. O incêndio causou pânico na localidade pois ocorreu próximo às residências, na avenida XXVI, em Pacatuba. Na ação um homem de 21 anos foi preso suspeito pela ação e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, segundo a Secretaria de Segurança do Ceará.

Em Fortaleza o primeiro coletivo foi incendiado no bairro São Bento. O veículo foi incendiado na rua E e foi totalmente consumido pelas chamas. O terceiro ataque foi registrado no Jardim Jatobá e contou com a participação de um grupo de cinco homens. Testemunhas afirmaram que um dos suspeitos desceu de um carro, deu ordem para que os passageiros descessem e ateou fogo no coletivo. A Polícia iniciou buscas pelos autores dos crimes.