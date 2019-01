Ataques criminosos continuam por todo o Estado

Posted on

Os ataques de grupos criminosos em Fortaleza e Região Metropolitana continuam. A madrugada desta sexta-feira, dia, 4, voltou a ser de terror. Em Maracanaú, foram registrados pelo menos quatro ataques.

Em um deles, bandidos atearam fogo em um carro e o jogaram contra uma agência bancária. Uma empresa de ônibus também foi atacada em Maranguape. Uma Delegacia da Polícia Civil, em Pacatuba, teve registro de incêndio. No município de Aracoiaba, criminosos atearam fogo na garagem da Prefeitura.

Fotos do incêndio em Aracoiaba:







Em Fortaleza, as ações criminosas atingiram vários bairros como Vicente Pinzon e Vila União. Uma concessionária de veículos na avenida Santos Dumont teve veículos incendiados.

O entorno do Palácio da Abolição, na Aldeota, também foi bloqueado para evitar ataques. A Polícia teve de desarmar uma bomba no viaduto da avenida Washington Soares. Bandidos instalaram dinamites no local.

Segundo relato de leitores, o município de Guaiúba também sofreu com ações criminosas na madrugada desta sexta-feira, 4.

Fotos de leitores:

Transporte escolar, em Guaiuba

Caminhão foi incendiado na madrugada desta sexta-feira, 4.

Mais Ataques

Jaguaruana e Morada Nova tiveram ônibus incendiados na madrugada desta sexta-feira. Dois indivíduos encapuzados atearam fogo em um ônibus da Prefeitura de Jaguaruana. Já em Morada Nova, foram 9 ônibus atingidos. A Autarquia Municipal de Trânsito foi o alvo dos ataques.

O correspondente do Alerta Geral, Cid Ferreira, tem as informações:

Em Canindé, um trator, um caminhão e um ônibus foram incendiados na noite dessa quinta-feira, 3. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido e os bandidos ainda estão foragidos.

As informações são do correspondente do Alerta Geral, Wellington Lima.







Em Tianguá, um ônibus escolar foi incendiado, na noite dessa quinta-feira, 3. Ninguém se feriu. O correspondente do Alerta Geral, Carlos Alberto, tem os detalhes: