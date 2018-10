Atendimento no 9º Juizado Especial de Fortaleza será suspenso na próxima segunda

O juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, autorizou, por meio da Portaria nº 821/2018, a suspensão do atendimento às partes, advogados e ao público em geral no 9º Juizado Especial Cível, na próxima segunda-feira, 15 de outubro. O documento foi assinado nesta terça-feira (09).

O atendimento será suspenso porque o Juizado está localizado nas dependências da Faculdade 7 de Setembro, que não funcionará dia 15 de outubro em virtude do feriado em comemoração ao Dia do Professor. Ficam igualmente suspensos os prazos processuais durante o referido período, bem como as publicações de sentenças, decisões e intimações de partes e advogados.

Fonte: FCB