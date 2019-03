A diretora do Fórum Clóvis Beviláqua, juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, autorizou a suspensão, na próxima Quarta-Feira de Cinzas (06/03), do atendimento às partes, advogados e ao público em geral no 9º e no 12º Juizados Especiais Cíveis de Fortaleza, localizados no Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) e no Centro Universitário Estácio, respectivamente. A suspensão ocorrerá em virtude do fechamento dos prédios onde acontecem as atividades.

Ficam igualmente suspensos os prazos processuais, bem como as publicações de sentenças, decisões e intimações das partes e advogados. As medidas constam nas Portarias nº127/2019, publicada no Diário da Justiça dessa terça-feira (26/02), e nº 145/2019, assinada nessa quinta-feira (28).

COM TJCE