Atividades alusivas aos 259 anos de Caucaia iniciam nesta terça

A Prefeitura realiza nesta terça-feira (9) a abertura oficial da semana do município, em comemoração aos 259 anos de emancipação política de Caucaia. A solenidade acontecerá na Praça da Matriz, no Centro da Sede, às 9 horas.

Na ocasião, haverá hasteamento de bandeiras, apresentações culturais, entrega do balanço da gestão pelo prefeito Naumi Amorim e o início das atividades da “Semana do Bebê”, cujo objetivo é fomentar os cuidados e oferecer orientações à população com relação aos cuidados com os bebês, desde a gestação.

Durante toda a semana, a Prefeitura promoverá eventos em Caucaia. Todo o calendário é gratuito e tem como tema: “Caucaia do progresso, da glória e da luz.”

SERVIÇO

SEMANA DO MUNICÍPIO E DO BEBÊ

QUANDO: dia 9 de outubro, às 9 horas.

ONDE: Praça da Matriz (rua Padre Romualdo, s/n, no Centro).