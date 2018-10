Atividades celebram população idosa de Caucaia; calendário começa terça

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) realizará durante o mês de outubro atividades alusivas ao Dia do Idoso, comemorado nesta segunda-feira (1).

As ações serão desenvolvidas através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) da SDS e do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos (Comid).

O cronograma será iniciado nesta terça-feira (2), durante sessão da Câmara Municipal de Caucaia, que celebrará a data. Também está marcada uma roda de conversa sobre a pessoa idosa e as instâncias de participação social às 9 horas, no Cras Sede. Já no Cras Capuan, a discussão será sobre os direitos dos idosos.

No Centro POP, acontecerá uma festa no dia 3/10. Já às 14 horas do dia 4, no Cras Metrópole, uma palestra sobre alimentação saudável será ministrada. E no Cras do Litoral haverá atividade de hidroginástica.

As ações continuam no dia 5/10, no Cras Planalto, com palestra sobre cuidados com a saúde auditiva do idoso.

Uma festa com a temática dos anos 60 acontecerá no dia 8/, às 8h30min, no Cras Guadalajara. No dia 9/10, será a vez do Cras Araturi oferecer atividades

socioeducativas e de beleza. O Cras Sede oferecerá ações do Outubro Rosa com serviço de saúde.

Um dia de lazer na Colônia Ecológica do Sesc Iparana será oferecido aos idosos no dia 19/10. No dia 23/10, serviços de saúde estarão à disposição da população a partir das 9 horas, no Cras Sede.

A programação chega ao seu final às 9 horas do dia 31, com uma festa comemorativa no Cras Litoral.

Serão ministradas também palestras motivacionais durante todo o mês de outubro nas Instituições de Longa Permanência (Ilpi’s).

Com informação da A.I