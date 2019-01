Ato em defesa da Justiça Trabalhista ocorre nesta segunda-feira em Fortaleza

Um ato unificado em defesa da Justiça do Trabalho e dos direitos sociais ocorrerá no Fórum Autran Nunes, Centro de Fortaleza, nesta segunda-feira (21/1), a partir das 7h30. A iniciativa, que é nacional e mobilizará atos simultâneos em diversas capitais do País, é da Abrat (Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas) em parceria, localmente, com a Atrace (Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Ceará). O objetivo do evento é reforçar o papel histórico da Justiça do Trabalho na pacificação social e na solução célere e eficaz dos conflitos trabalhistas.

O movimento recebe apoio institucional de diversas entidades sindicais e associativas, entre elas a Amatra7 (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 7ª Região), Sindissétima (Sindicato dos Servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho), OAB/CE (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Ceará) e ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho).

O TRT/CE informa que ficam mantidos todos os atos processuais já designados para a data, com possibilidade de adiamento do horário de início das audiências, a critério do juiz titular de vara.

SERVIÇO

Ato em Defesa da Justiça do Trabalho

Data/Horário: segunda-feira (21/1), a partir das 7h30

Local: Edifício Dom Helder Câmara

Av. Tristão Gonçalves, 912, Centro – Fortaleza/CE

COM TRT/CE