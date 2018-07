Atropelamento em avenida de Fortaleza deixa duas pessoas mortas

Um carro atropelou e matou duas pessoas na noite desse domingo, 8, na avenida Val Paraíso, no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas no atropelamento.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de um carro, modelo Fiat Pálio, atingiu um grupo de pessoas que estava andando pela avenida. Duas vítimas, ainda não identificadas, morreram no local.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado e socorreu as outras vítimas para o Instituto Dr. José Frota (IJF). A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das pessoas. Um socorrista do Samu que foi ao local disse ao Portal G1 Notícias que dentre os feridos estão uma mulher grávida e uma criança de 10 anos.

Motorista fugiu

O condutor do veículo fugiu e abandonou o carro em rua próxima ao local do atropelamento. O caso gerou revolta entre a população do Bairro Conjunto Palmeiras. Alguns moradores quebraram parte do carro que ficou no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi ao local para periciar o automóvel.

A Policia Militar informou que o motorista fugiu sem ser identificado e ainda não foi localizado. A PM disse que ainda não há informações se o condutor havia ingerido bebida alcoólica.

Com informações e foto do G1 Ceará