Audic Mota troca o MDB pelo PSB

Audic Mota, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, filiou-se, nesta manhã de sexta-feira, em Fortaleza, ao PSB. O ato ocorreu na presença do governador Camilo Santana (PT) e teve o aval do presidente regional do partido, o deputado federal Odorico Monteiro.

Audic Mota era do MDB do senador Eunício Oliveira e ingressa no PSB atendendo a um pedido do governador e do ex-governador Cid Gomes.

O primeiro-secretário do legislativo estadual diz que sua saída do MDB foi mais por questões de acomodação de suas bases no Interior, afastando algum tipo de divergência com Eunício Oliveira. Audic afirma que sua meta é trabalhar pelo fortalecimento do PSB no Estado.

A filiação de Audic traz embutida outra missão: trabalhar por uma possível aliança do PSB com o PDT do presidenciável Ciro Gomes

Com informações Blog do Eliomar