Aulas do maior complexo educacional de Caucaia começam dia 25 de fevereiro

O início das aulas do maior complexo educacional da rede municipal de ensino de Caucaia já tem data definida. No próximo dia 25 de fevereiro, o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso começa a atender em tempo integral a 600 crianças. Nesta sexta-feira (15/2), o prefeito Naumi Amorim assinou Acordo de Cooperação para viabilizar a operação da unidade, construída no Parque Araturi em parceria com o Instituto Myra Eliane.

A solenidade aconteceu no gabinete do gestor e reuniu dezenas de lideranças locais e regionais. “Essa não é apenas uma assinatura. É a realização de um sonho. Muita gente não tem ideia da importância disso pra Caucaia, mas essa escola é uma das mais bonitas e bem estruturadas do Ceará e vai oferecer um ensino diferenciado, que vai mudar nossos índices educacionais. Tenho certeza que daqui a bem pouco tempo nós vamos receber gente do Brasil todo querendo conhecer esse espaço. Caucaia está ganhando um presente”, declarou Naumi.

Presidente do Instituto Myra Eliane, o empresário Igor Queiroz enalteceu o empenho da Prefeitura e dos colaboradores da entidade para viabilizar o funcionamento do Centro. Foram, ao todo, nove meses de obras após a gestão municipal ceder o terreno, com mais de 17 mil metros quadrados. “Da parte do Instituto, eu só tenho a agradecer.”

Com a assinatura do Acordo, Prefeitura e Instituto irão promover ações de interesse público em regime de mútua colaboração. Durante toda a próxima semana, por exemplo, as 39 professoras que trabalharão no CEI vão participar de capacitação sobre a metodologia utilizada pelo Instituto. Todas são concursadas, o que confere ainda mais estabilidade ao trabalho que será desenvolvido.

O CEI terá um currículo inédito no Ceará. Será voltado para a promoção de valores humanos como o amor, a fraternidade, a paz e a não violência. Além de ceder professores e pessoal de apoio, a Prefeitura facilitará a merenda escolar e o fardamento dos alunos. “Nós trabalhamos com essa metodologia de valores humanos desde 2018 na formação dos professores. É algo que a BNCC [Base Nacional Comum Curricular] coloca como obrigatória para 2020 e nós já estamos fazendo”, revelou a secretária municipal de Educação, pedagoga Camila Bezerra.

Ela acredita que isso terá impacto não apenas nas crianças que estudarão na unidade e sim em estudantes de todas as faixas etárias. Caucaia tem a segunda maior rede municipal de ensino do Ceará. São mais de 57 mil alunos. “Esse CEI vai desenvolver um trabalho na Educação Infantil que fará com que o aluno chegue no Ensino Fundamental com uma base boa. Não tenho dúvidas de que isso vai consolidar nossos índices educacionais”, acrescentou a gestora.

O deputado federal Domingos Neto destacou a importância da iniciativa privada para a redução de desigualdades sociais. “A educação é o caminho pra que a gente possa mudar a realidade do nosso país. E nós ainda sentimos muita falta de que o setor privado perceba a importância de se engajar e trazer pra si, como responsabilidade sua, a responsabilidade social do nosso país. Por isso, o Igor foi um visionário. Trouxe pra si essa responsabilidade. Não tenho dúvidas de que em breve poderemos levar pra todo o país essa parceria como modelo.”

Conselheiro em disposição do Tribunal de Contas, Domingos Filho reforçou a grandiosidade do projeto do CEI para Caucaia. “Mas não é a obra física a mais importante. A obra mais importante será a de transformação social. Esse modelo diferenciado de ensino vai embalar Caucaia a se destacar no cenário estadual e nacional. Isso é espírito público.”