Aumento de 6,30% nas tarifas de ônibus metropolitanos de Fortaleza passa a valer a partir deste sábado

As tarifas das linhas do Serviço Regular Metropolitano de Passageiros terão um reajuste médio de 6,30% a partir deste sábado, conforme cálculo do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran/CE) e homologado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Com isso, as empresas que prestam serviço de transporte entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aplicarão o reajuste nas linhas que atendemos municípios de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante.

O último reajuste foi aplicado em fevereiro de 2017. O aumento ocorre devido a repactuação das tarifas, instrumento disciplinado nos contratos de permissão, cujo cálculo leva em conta a atualização de preços dos insumos desde o último reajuste.

De acordo com a Legislação vingente, os novos ônibus incorporados à prestação do serviço devem ser equipados com ar-condicionado e com rede wi-fi, trazendo mais conforto e comodidade aos passageiros. Dispõem da gratuidade nesse serviço os idosos (maiores de 65 anos), bem como as pessoas com deficiência ou hemofílicas que possuem o cartão do Passe Livre Intermunicipal Metropolitano.

As tarifas de Fortaleza e da região metropolitana variam de acordo com os anéis tarifários.

Tarifa reajustada