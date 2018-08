Sem presenças de Ciro e Cid, Camilo tem candidatura à reeleição homologada em convenção do PDT e PT

O governador Camilo Santana teve sua candidatura à reeleição ao Governo do Estado homologada na manhã deste domingo, 5, durante a convenção estadual do PDT e PT, no ginásio da Faculdade Ari de Sá, na Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. Em seu discurso, Camilo tratou de eliminar as arestas e afirmou que os coligados estão unidos em torno do atual projeto de Governo. “Esse palanque é do diálogo. Com cada ataque de lá vamos responder com trabalho”, afirmou.

Camilo conclamou a militância para o trabalho e afirmou que nos próximos dois meses o objetivo será levar a boa política aos debates e discutir o melhor para o Estado. “Devemos ter orgulho de ser cearenses. Um estado que não para de trabalhar. Vamos nesses dois meses apresentar nosso projeto em todo Ceará”. Homologado também neste domingo como candidato do PDT ao Senado Federal, Cid Gomes não compareceu a convenção. O próprio Camilo explicou que Cid ficou até “às 3 da manhã” articulando acordos com as coligações que compõem a base de apoio à reeleição do petista e acordou com uma forte enxaqueca, o que o impossibilitou de ir até a convenção. Sobre Cid, Camilo disse que o irmão de Ciro Gomes é o maior politico que o Ceará já teve. “Lá no Senado será muito importante para nossos projetos”, disse o governador petista.

Camilo disse, ainda, que a esperança tem duas filhas: a indignação e a coragem. “É preciso distribuir esperança ao Ceará”, concluiu. Camilo não citou nem o ex-presidente Lula e nem o candidato do PDT, Ciro Gomes, demonstrando assim a postura que deve adotar de neutralidade na disputa.

Chegada nos braços de apoiadores

O governador Camilo Santana chegou por volta das 11h no ginásio da Faculdade Ari de Sá (confira no vídeo abaixo). Muito aplaudido em sua chegada, o petista foi levado até o palco nos braços de seus apoiadores. Junto com Camilo chegaram ao ginásio o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o vice-prefeito da capital cearense, Moroni Torgan, além da candidata à vice-governadora, Izolda Cela, e do deputado federal e líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. A primeira dama Onélia Santana e os dois filhos de Camilo também estiveram presentes no palanque durante o discurso do candidato à reeleição.

Izolda é oficializada como vice

A atual vice-governadora Izolda Cela (PDT) – também candidata à reeleição na chapa de Camilo – foi a primeira a discursar durante a convenção. A pedetista destacou a importância da “boa política”, citando a gestão Camilo Santana, para a melhoria da vida das pessoas. “Meu sentimento é de compromisso e de responsabilidade”, destacou a candidata à vice-governadora.

Izolda ainda lembrou que as promessas feitas pelo governador Camilo Santana durante a campanha eleitoral de 2014 ou já foram cumpridas ou estão em desenvolvimento e que ela está candidata da chapa de Camilo para representar as mulheres, mães, filhas e avós cearenses. Izolda ainda elogiou a escolha do PDT de lançar Cid Gomes ao Senado Federal r que o candidato é um “nome valoroso e valioso” para o Ceará. “Esse momento (eleições) pelo qual passa nosso sofrido País exige nobreza, compromisso e entendimento para avançarmos mais”, finalizou a candidata.