Autarquia inicia campanha educativa da Semana Nacional de Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) iniciou nessa terça-feira (18) mais uma campanha de conscientização sobre o trânsito. As atividades são em alusão a Semana Nacional de Trânsito, comemorada até 25 de setembro.

O Núcleo de Educação da AMT está percorrendo escolas da rede municipal de ensino de Caucaia levando educação, conscientização, brincadeiras, atividades lúdicas e filmes relacionados ao trânsito.

O Centro de Ensino Infantil (CEI) Gilda Braga, no Parque Potira II, foi a primeira unidade a receber essas atividades. No próximo dia 20/9 será a vez da Nedi Mundo Mágico, no bairro Itambé.

O tema trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito este ano é “Nós somos o trânsito” e tem a finalidade de conscientizar a sociedade para o compromisso com a valorização da vida, focando no desenvolvimento de valores e atitudes para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Com informação da A.I