Autorizada segunda etapa da obra de requalificação do Morro Santa Terezinha

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, assinaram, na noite desta quinta-feira (01), a ordem de serviço para a segunda etapa das obras de requalificação do Morro de Santa Terezinha, no Vicente Pinzón (Regional II). As obra, orçada em 2,4 milhões, tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2019 e faz parte do conjunto de ações integradas entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, por meio do projeto “Juntos por Fortaleza”.

O Morro Santa Terezinha, localizado em um dos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico, vai receber a implantação de um elevador sobre trilhos, que será construído ao lado da escadaria principal, para facilitar o acesso ao morro de pessoas com dificuldade de locomoção. O projeto prevê ainda a construção de uma praça, caramanchões, academia ao ar livre, paisagismo, iluminação e mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras.

“Obras como essa transformam o cenário para melhor, abrem espaço de convivência para a práticas de esportes e possibilitam as pessoas estarem mais nas ruas, com segurança e espaços iluminados. Essa é uma região linda da cidade e a tendência é que passe a ser um local de visitação”, afirmou Izolda Cela.

O local passará a contar também com mais um trecho urbanizado com calçadão com piso intertravado e a construção de um mirante em madeira, formando mais um ponto de contemplação com vista para a orla de Fortaleza. Quando concluída a intervenção, toda a região passará a contar com mais de 40.000 m² de área urbanizada, fortalecendo o turismo e aumentando os espaços de convivência, esporte e lazer na comunidade do Morro do Teixeira.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, falou sobre o potencial do Morro Santa Terezinha com as obras de requalificação. “Nosso objetivo é urbanizar uma das áreas mais bonitas de Fortaleza. Tornar esse espaço público bem aprazível e utilizado pela comunidade. Além de, ao mesmo tempo, explorar esse local como uma oportunidade de turismo”.

Nova realidade

O pescador José Guilherme, 63, mora no Vicente Pinzón há 51 anos. Para ele, as obras de requalificação dão mais opções de lazer para os cidadãos. “Essas obras estão sendo uma maravilha. Antes havia muito lixo, ela um espaço inutilizado. Agora eu passeio por aqui com a minha família. É muto bom”, comemora.

Primeira etapa de intervenções

Em maio deste ano, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza entregaram a primeira etapa das obras de urbanização e contenção do Morro de Santa Terezinha. O projeto foi responsável pela criação de muros de contenção em toda a encosta do morro, que ganhou projeto de drenagem, gramado e um extenso jardim vertical. Construído em blocos de concreto, o novo muro proporciona mais estabilidade em toda a encosta, evitando deslizamentos.

As obras de requalificação contaram com a construção de praças com pisos intertravado, lixeiras subterrâneas, academias ao ar livre, parque infantil, anfiteatro, tabuleiro de xadrez humano, além de uma Mini Areninha com traves, redes de proteção, grama sintética.

Foram cerca de 4.176 m² de área totalmente urbanizada com calçadão, nova iluminação e a reconstrução da escadaria de acesso ao morro, que ganhou corrimãos e pintura em grafite.

COM GOV. DO ESTADO