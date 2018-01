Av. Borges de Melo será fechada nesta quinta-feira devido a obras do VLT

O trecho da Avenida Borges de Melo, compreendido entre as ruas Bartolomeu de Gusmão e Tertuliano Sales, será fechado ao meio-dia desta quinta-feira, 11, para dar continuidade às obras de construção da passagem inferior do túnel. A via terá o pavimento recuperado para voltar a receber o tráfego de veículos. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania darão suporte operacional à intervenção, cujo desvio deve durar duas semanas.

Durante a interdição, para acessar a Av. Borges de Melo no sentido Leste-Oeste, o motorista que vier pela Rua Bartolomeu de Gusmão deve passar direto, sobre o túnel, entrar à direita na Rua Francisco Lorda, à direita na Rua Tertuliano Sales, e, em seguida, à esquerda retornado à Av. Borges de Melo. Os ônibus devem seguir o desvio proposto.

A interdição da via faz parte do trecho 1 das obras de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Ramal Parangaba-Mucuripe, que corresponde à construção da passagem inferior. Os serviços no trecho estão com 91% de execução. A previsão é que seja finalizado ainda no primeiro trimestre de 2018.