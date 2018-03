Av. Godofredo Maciel recebe faixa exclusiva para ônibus nesta quarta

A Avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza, recebe a partir desta quarta-feira (27) faixa exclusiva para ônibus. A medida beneficiará cerca de 55 mil passageiros, distribuídos em 17 linhas que realizam 1091 viagens por dia, gerando fluxo de 97 ônibus por hora, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

Com a nova faixa, Fortaleza passa a contar agora com 107,4 km de faixas exclusivas para ônibus. A expectativa é que haja um aumento inicial de, pelo menos, 40% na velocidade operacional dos coletivos, tornando as viagens mais rápidas.