Avança edital da usina de dessalinização

Estudos elaborados pela sul-coreana GS Inima Brasil foram selecionados pela Cagece para embasar o edital para a construção da planta de dessalinização para a Região Metropolitana de Fortaleza. A empresa disputava com a Acciona Água e obteve a maior pontuação na análise da comissão responsável da Cagece. Em breve, será publicado o edital de concorrência para que empresas interessadas em executar as obras e operar o equipamento se manifestem. O levantamento também deve apontar em que localidade do litoral a usina deve ser construída.

Dragagem

A obra de dragagem do Porto do Mucuripe foi iniciada no último sábado (7), sob responsabilidade da empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. A obra está orçada em R$ 20,4 milhões e deve ficar pronta até o fim de agosto. A previsão é que em outubro, o porto já comece a receber navios de grande porte.

Turismo

A obra de dragagem é esperada desde a Copa do Mundo de 2014 e significa um incremento significativo na movimentação de cargas e especialmente de passageiros no terminal do Mucuripe. De outubro de 2017 a abril deste ano (temporada 2017/18), o Porto de Fortaleza recebeu 13 navios de cruzeiros, transportando quase 16 mil passageiros/tripulantes, sendo Estados Unidos (39,04%), Inglaterra (27,82%) e Canadá (11,49%) os principais países de origem dos cruzeiros.

SESI Pecém

Desde o final de junho, a unidade do SESI Pecém iniciou a oferta de serviços de saúde in company na empresa Aeris. Os atendimentos acontecem às terças, quartas e quintas. Os colaboradores estão passando por exames ocupacionais nos três turnos, nas modalidades: exames laboratoriais, audiometria, raio-X, consulta oftalmológica, espirometria, eletrocardiograma e avaliação psicológica.

Impostômetro

O Ceará já arrecadou, de 1° de janeiro a 8 de julho deste ano, R$ 21,48 bilhões em impostos, conforme o “Impostômetro”, da Associação Comercial de São Paulo). O valor representa participação de 1,74% nos impostos de todo o País. Fortaleza contabiliza R$ 1,02 bilhão de impostos arrecadados durante o mesmo período, segundo a ACSP. O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 1,2 trilhão na última quinta-feira (5). Para quem quiser acompanhar o total de impostos pagos por todos nós, basta ir na página do Impostômetro na internet (www.Impostometro.Com.Br).