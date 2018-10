Avançam as obras de oito passarelas sobre a BR-020

A construção de oito passarelas sobre a BR-020 avança e chega agora à fase de instalação dos pilares de sustentação de concreto. Órgão expedidor das licenças da obra, a Prefeitura de Caucaia acompanha o andamento do projeto, executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Em alguns pontos, a passarela está na fase de fundação, estágio caracterizado pela construção de sapatas, estruturas que receberão os equipamentos. Das oito passarelas, três estão com obras adiantadas.

As intervenções acontecem por ora nos quilômetros 6,7 (altura do posto Canindé), 8,2 (altura do posto Cosan), 8,6 (comunidade dos Tapebas), 9,1 (Araturi) e 10,3 (Nova Metrópole). Três outras passarelas serão implantadas em locais ainda a definir.

Morador do Tabapuá e frentista de um posto de combustíveis localizado em frente a uma das construções, Mateus Rocha precisa se deslocar todos os dias para o trabalho e sempre tem dificuldades na hora de atravessar a via. “Espero com muita alegria a conclusão desta obra. Vemos muitos acidentes neste trecho. Pessoas que transitam com crianças e os carros passam sempre em alta velocidade. Quando a passarela estiver pronta, irei utilizar para andar com mais segurança.”

Já para Milani Maia, de 63 anos, as novas passagens serão importantes na redução de acidentes. “Por conta da alta velocidade dos veículos, fica muito difícil nossa travessia. Creio que quando estiver utilizando a passarela vai me ajudar a passar com meus netos para levar a escola”, afirma.