Avenida Aguanambi tem novo bloqueio no trânsito para conclusão de obras

O trecho foi bloqueado nos dois sentidos da Avenida Aguanambi, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Domingos Olímpio, no Bairro José Bonifácio. Com isso, foi necessário realizar desvios no trânsito para os motoristas que seguem tanto em direção ao Centro, quanto no sentido contrário.

Como trafegar pela via

Sentido Bairro de Fátima-Centro: os motoristas que vêm pelo início da Avenida Aguanambi devem acessar a Avenida Visconde do Rio Branco ou dobrar à direita na Rua Artur Timóteo.

os motoristas que vêm pelo início da Avenida Aguanambi devem acessar a Avenida Visconde do Rio Branco ou dobrar à direita na Rua Artur Timóteo. Sentido Centro-Bairro de Fátima: os motoristas devem utilizar a Rua Lauro Maia, que está com o sentido invertido, e depois seguir para a Rua Joaquim Magalhãe; em seguida, os condutores podem retornar para a Avenida Aguanambi.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Via Livre estão na avenida para orientar o tráfego. Contudo, nesta manhã, os motoristas ainda estavam confusos com os desvios e os novos sentidos das vias.

Além desses desvios, o viaduto da Avenida Aguanambi continua interditado nos dois sentidos. Os veículos que utilizavam o equipamento devem seguir pela rotatória da avenida.