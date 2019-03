Avenida da Integração recebe obra emergencial de tapa buracos em Caucaia

Em ação conjunta das secretarias de Infraestrutura e Patrimônio, a Prefeitura de Caucaia executou nesse fim de semana obra de reparo da malha viária da avenida da Integração. A via é um dos principais acessos da Sede aos bairros da Grande Jurema, segundo maior distrito do município.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Eudes Costa, o serviço na avenida tem caráter emergencial. “Os grandes buracos foram tampados. A requalificação propriamente dita da Integração está inclusa no Programa de Infraestrutura Integrada.”

Foi utilizado na recuperação emergencial da avenida cascalho com areia, e um rolo compressor deu base à pavimentação em asfalto. “A prioridade da execução emergencial foram as artérias centrais, que dificultam a passagem dos pedestres”, explica o titular da Seinfra.

Já as obras previstas para a via no Programa de Infraestrutura Integrada, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), contemplarão serviços de drenagem e completa pavimentação asfáltica nos dois sentidos. A expectativa é de que o processo licitatório seja iniciado no mês de maio.



A operação tapa buracos também beneficiará outras avenidas de Caucaia. A prioridade são rotas de transporte público e vias com maior circulação de veículos e pedestres. Avenidas como Dom Almeida Lustosa e São Vicente de Paula, além da entrada do Tabapuá e Contorno Oeste, também serão recuperadas.