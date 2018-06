Avenida dos Jangadeiros em Fortaleza terá trecho bloqueado neste domingo

A Avenida dos Jangadeiros no Bairro Mucuripe em Fortaleza será bloqueada neste domingo, 17. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a avenida, um dos acessos ao Morro Santa Terezinha, vai ser bloqueada no trecho entre a Avenida Santos Dumont e a Rua Pereira de Miranda.

A AMC informou que o bloqueio começa às 8 horas e deve terminar por volta do meio dia. A interdição é para içar a estrutura metálica de uma passarela para pedestres no Bairro Papicu. Agentes da AMC e orientadores de tráfego do Via Livre estarão no local orientando motoristas e pedestres.

Com informações G1