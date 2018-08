Avenida Presidente Dutra, no bairro Cobobó, em Iguatu, ganha iluminação moderna

O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, inaugurou na noite dessa segunda-feira (13) a iluminação pública da avenida Presidente Dutra, no bairro Cocobó.

O evento contou com participação de vereadores, secretários, assessores e a população em geral. No trecho foram colocados braços padronizados e com luminárias modernas que melhorou a luminosidade da área. “Era uma avenida sem iluminação e o pior, entrada da cidade”, destacou o prefeito.

Para Ednaldo Lavor, inaugurar mais uma obra significa realizar o desejo e o sonho da população iguatuense, principalmente dos moradores do bairro Cocobó e ao mesmo tempo é demonstrar o compromisso e a determinação de um Governo voltado para atender e satisfazer as necessidades de seus munícipes, garantindo assim mais progresso e desenvolvimento para a cidade de Iguatu.

Com informação da A.I