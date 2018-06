Avião de pequeno porte que caiu no mar de Fortaleza é removido

Foi retirado na manhã deste domingo (24) o avião de pequeno porte que caiu na Praia de Iracema na tarde de sábado (23). A aeronave estava na areia da beira do mar. A remoção foi iniciada por volta das 10h, após a maré baixar. O piloto, de 69 sofreu ferimentos e foi levado a um hospital.

Foi utilizado um trator e houve dificuldade para tirar o avião do local. Os técnicos, após várias tentativas, tiveram que destruir parte da aeronave, foram removidas as asas, hélice, caudas e portas; em seguida, conseguiram puxar o monomotor com o trator.

O avião caiu na Avenida Beira Mar, em frente ao Mercado dos Peixes, após o piloto quase colidir com o hotel Gran Marquise. O piloto conseguiu se desviar do prédio e tentou fazer um pouso forçado, caindo no mar.

O piloto Clóvis Sérgio, de 68 anos, conhecido como Cocó, que foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros – com um corte no pé e na boca – e passa bem.