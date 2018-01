Bailinho carnavalesco para pets é atração neste sábado no RioMar Kennedy

Compartilhar no Facebook

O bailinho dos pets vai acontecer no Pet Folia do Shopping RioMar Kennedy, neste sábado, 3, das 16h às 18h. Que tal cair na folia junto com seu pet neste fim de semana?

A entrada é gratuita e os pets poderão vestir sua melhor fantasia para aproveitar a festa. Terá também muita marchinha, brincadeiras, desfile de fantasias e escolha do Pet Momo. Durante a programação, todos receberão uma foto-lembrança como registro da festa, que ocorrerá no Estacionamento Externo do shopping.

O Pet Folia do RioMar Kennedy acontece em parceria com a Doggato Pet Store, Nexgard, Royal, Vetnil, Rações Premier e Magnus.

Serviço

Pet Folia RioMar Kennedy

Data: 03 de fevereiro, sábado

Horário: a partir das 16h

Local: Estacionamento Externo – RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Telefone: (85)3089-0909

Entrada gratuita